Как оптимизировать затраты на ремонт оборудования

Внедрение разработанных в Европе и США EAM–систем в российских условиях часто оказывается проблематичным. Кроме того, функционал большинства из них часто избыточен для российских предприятий. Как в такой ситуации оптимизировать затраты на ремонт оборудования и одновременно обеспечить непрерывность производственного процесса?

Развитие информационных систем технического обслуживания и ремонта (ТОиР) происходило от автоматизации процесса превентивного обслуживания до прогнозирования поломок и сбоев оборудования и планирования на этой основе мероприятий, направленных на обеспечение его непрерывной работы. Эта задача особенно актуальна для тех отраслей, где производственный процесс должен не останавливаться ни на минуту или, в случае необходимости, прерываться в заранее оговоренные сроки. Решения по управлению надежностью представляют собой надстройку над системами ТОиР. Они позволяют оптимизировать план ремонта оборудования, минимизировав таким образом затраты, и одновременно обеспечить непрерывность производства, что позволяет избежать непредвиденных потерь.

Сегодня на российском рынке представлено множество EAM (Enterprise Asset Management) – систем, которые сформировались в Европе и США. Однако в российских условиях их внедрение часто оказывается проблематичным. Кроме того, функционал большинства из них избыточен для российских предприятий. Специалисты компании RedSys на основании почти 10-летнего опыта автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта, разработали систему, которая действительно необходима российским предприятиям.

Денег нет, но работать надо

Основная задача российских заказчиков – обеспечить надежность работы оборудования в условиях ограниченного финансирования. Классический подход к ее решению заключается в формировании индекса надежности, математические формулы которые предлагают крупные американские и европейские вендоры обычно сводятся к зависимости от времени, т.е. чем старее оборудование, тем чаще оно ломается.

Однако анализ принятых еще во времена СССР ГОСТов и методологий показал, что это не так. Оборудование, которое работает уже 20 лет, не всегда выходит из строя чаще, чем проработавшее 5 лет. Более того, существует понятие «детской смертности» техники, в соответствии с которым она наиболее подвержена поломкам в первый год эксплуатации. Таким образом, на основании существующих в России нормативов специалистам RedSys удалось создать методику расчета индекса состояния оборудования, которая представляет собой многомерную векторную модель. Если вектор состояния попадает в заранее определенное облако точек, то вероятность поломки оборудования очень велика.

В настоящее время окончательно отработана формула расчета индекса состояния трансформаторов и гидротурбин. В ближайшее время к ним будет добавлено другое критически важное оборудование, используемое в гидроэнергетике и нефтяной промышленности. В дальнейшем специалисты планируют распространить созданную ими модель на все сферы обрабатывающих производств, энергетики и других отраслей, где она может быть полезна. «Обработка, создание алгоритма расчета состояния занимает в среднем 2-3 месяца, – говорит Артем Мясников, директор центра отраслевых и бизнес-решений RedSys. – За это время мы можем разработать и описать векторную модель вероятности выхода из строя практически любого оборудования».

Как составить оптимальный план работы

Вторая задача, которая стоит перед российскими заказчиками, – это оптимизация плана ремонта оборудования. Обычно в утверждении такого плана принимают участие сразу несколько подразделений предприятия – это и инженерная служба, и финансовый отдел, и отдел закупок, и производственный отдел. При этом задачи каждого из этих подразделений существенно отличаются – одни заинтересованы в том, чтобы оборудование было отремонтировано как можно скорее, вторые – в минимизации стоимости ремонта, третьи – в сокращении складских запасов, а четвертые – в том, чтобы оборудование работало на полную мощность.

Основная задача российских заказчиков – обеспечить надежность работы оборудования в условиях ограниченного финансирования

Система управления надежностью на основании заложенного в нее алгоритма определяет вероятность и время поломки того или иного оборудования, и представителям этих подразделений предлагается на основании объективных данных принять решение, ремонтировать оборудование прямо сейчас или отложить этот процесс, несмотря на имеющиеся риски.

Как перейти к прогнозированию состояния оборудования

Основная проблема при внедрении систем управления надежностью в России связана с отсутствием статистики поломок оборудования, на которой строятся прогнозы в решениях западных вендоров. В процессе ее решения специалисты RedSys создали в системе стандартное облако точек – место наиболее вероятных поломок, которое определяется на основе рекомендаций различных отраслевых институтов, данных научных трудов и других открытых источников. «По мере того, как в системе появляются сведения о неисправностях, в облако точек вносятся коррективы. Это позволяет начать работать системой сразу после ее инсталляции, не дожидаясь, пока в ней появится достаточное количество статистических данных», – рассказывает Артем Мясников.

Сегодня решение доступно в виде коробочного продукта, созданного на базе свободного ПО. Оно полностью соответствует критериям российского программного обеспечения, способно решить все необходимые российским предприятиям задачи и при этом не является для них избыточным. Немаловажно и то, что продукт компании RedSys примерно в 5 раз дешевле известных западных аналогов.

Система легко интегрируется с любыми программными продуктами для получения необходимых для ее работы данных. В нее могут быть добавлены расчеты надежности любого необходимого заказчику оборудования. Решение может быть внедрено на предприятиях любого масштаба. Для крупных предприятий время расчета показателей может составлять до 1 суток, однако учитывая то, что подобные расчеты производятся не чаще чем 4 раза в год, это время не является критически важным. Тем не менее, разработчики предусмотрели возможность его существенного сокращения за счет использования технологий IBM.

Техническая поддержка обеспечивается специалистами RedSys, работающими в офисе в Москве и четырех отделениях компании, расположенных в разных уголках страны. Кроме того, сегодня компания активно работает над развитием партнерской сети интеграторов, способных внедрять, настраивать и поддерживать новое решение.

Наталья Рудычева