Путин: число кибератак на российские серверы за год выросло в 3 раза

По словам президента России Владимира Путина, в 2016 г. количество кибератак на российские серверы выросло в три раза по сравнению с годом ранее. Увеличение числа кибератак эксперты объясняют экономическим кризисом и сложной внешнеполитической ситуацией.

Путин: России нужно лучше защищаться от кибератак

Президент России Владимир Путин на недавнем заседании коллегии Федеральной службы безопасности сообщил, что количество информационных атак на российские серверы в 2016 г. увеличилось в три раза.

По мнению Путина, российским государственным ведомствам и организациям нужно активно развивать системы защиты от кибератак, а также усовершенствовать инструменты для их предупреждения и ликвидации последствий, передает РИА Новости.

«На повестке дня – совершенствование системы защиты сведений, составляющих государственную тайну, особенно на условиях перехода ведомств на электронный документооборот. Отмечу, что количество компьютерных атак на официальные государственные информресурсы в прошлом году, по сравнению с 2015 г., выросло в три раза», - сказал Владимир Путин.

В.Путин: российским государственным ведомствам нужно активно развивать системы защиты от кибератак

«В этой связи необходимо развивать ведомственные сегменты государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы», - добавил он.

Хакеры атакуют российские финансовые компании

Слова Путина о росте количества информационных атак на российские серверы в 2016 г. подтверждают и независимые эксперты. «Согласно исследованиям как ведущих западных и отечественных разработчиков решений по информационной безопасности, так и сторонних наблюдателей IT-рынка – это действительно так. В большей мере это касается обозначившейся тенденции к целевым (таргетированным) атакам на отечественные компании финансового сектора, полномасштабный рост числа взломов государственных веб-сайтов и веб-приложений и настоящая эпидемия вирусов-шифровальщиков. Также стоит отметить факт массового заражения устройств интернета вещей, объединяемых злоумышленниками в ботнеты для дальнейшего проведения DDoS-атак», - заявил Дмитрий Шумилин, директор центра информационной безопасности RedSys.

По словам эксперта, на очередной всплеск киберпреступности повлиял целый ряд глобальных и локальных факторов. «Затянувшийся финансовый кризис, с одной стороны, серьезно ослабил ИТ-бюджеты компаний, сократив и так небольшую долю, выделяемую на ИБ, а с другой, донельзя обострил отношения конкурентов, порой подталкивая их на «черный рынок» услуг хакеров. Продолжающиеся санкции вкупе с ситуацией в Сирии и Украине продолжают выводить на первый план внешнеполитический вопрос информационной безопасности: все чаще жертвами кибервойн становятся компании из конфликтующих государств, а веб-агрессоры помимо финансовых преследуют и идеологические цели», - считает Шумилин.

Кроме того, эксперт подчеркнул опасность недостаточной защищенности многих выходящих на рынок ИТ-продуктов. «В погоне за дедлайнами и коммерческой выгодой разработчики продолжают выпускать недостаточно защищенные продукты, неоперативно выявлять и закрывать уязвимости», - добавил он.

