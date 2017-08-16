Четверть рабочего времени специалистов теряется из-за медленных ИС

Опрос 1239 ИТ-специалистов и сотрудников бизнес-подразделений показал, что растущая сложность технологических экосистем и проблемы производительности сводят на нет инициативы по цифровой трансформации. Участвовавшие в исследовании компании в среднем каждые пять дней сталкиваются со значительными проблемами производительности цифровых систем, которые влекут за собой потери ресурсов.

Неэффективные часы



Опрос, проведенный компанией Dynatrace в США, Европе и Австралии, показывает, что организации сталкиваются с проблемами производительности цифровых систем каждую рабочую неделю. В итоге сотрудники ИТ- и бизнес-подразделений теряют около 25% рабочего времени на решение проблем, которые могут негативно повлиять на потребительский опыт и доходы компании.

Опрос 1239 ИТ-специалистов, разработчиков ПО, специалистов по электронной коммерции и обслуживанию клиентов, показал, что из-за падения производительности они теряют от 9 до 12,5 часов в неделю. Самые большие потери времени наблюдаются у специалистов по электронной коммерции и разработчиков программного обеспечения – 652 и 548 часов в год соответственно. Из-за этого высококвалифицированным сотрудникам не хватает времени на более важные, стратегические задачи.

Согласно опросу, 48% респондентов полагает, что именно проблема с производительностью систем препятствует успешной цифровой трансформации. Три четверти опрошенных подчеркнули, что не уверены в собственных возможностях решить проблемы производительности систем.



Способы оптимизации

По мнению Сергея Архипенкова, директора департамента комплексных архитектурных решений RedSys, проблемы в работе информационных систем, нештатные ситуации — неотъемлемая часть любой сложной автоматизированной информационной системы. Даже теоретически невозможно выявить и устранить на стадии разработки все ошибки в больших системах.

«Тестируя программное обеспечение, мы стремимся снизить риски сбоя системы в процессе ее промышленной эксплуатации: уменьшить вероятность возникновения нештатной ситуации и минимизировать потери бизнеса, — рассказывает Сергей Архипенков. — Но никто не будет тратить на борьбу с рисками больше, чем предполагаемая стоимость потерь».

48% респондентов полагает, что именно проблема с производительностью систем препятствует успешной цифровой трансформации

Для современных информационных систем существует понятие «требуемое качество», и эта характеристика отличается для интернет-сайтов, корпоративных информационных систем или систем управления АЭС. В ИТ человеческий фактор является ключевым. Ни автоматизация, ни инструменты, ни технологии не оказывают сравнимого влияния на эффективность.

«Еще тридцать лет назад американский ученый Ф. Брукс писал, что производительность программистов с одинаковым опытом может отличаться в десять раз. С тех пор мало что изменилось, — продолжает Сергей Архипенков. — Сегодня отраслевой стандарт COCOMOII по оценке трудозатрат на проект разработки ПО декларирует, что разброс трудоемкости проекта может составлять тысячи процентов в зависимости от опытности, стабильности и слаженности команды. Сделать воспроизводимой высокую производительность команд — главная задача ИТ-менеджмента».



Цифровой трансформации быть

Несмотря на возникающие сложности, процесс цифрового преобразования бизнеса не остановить. Однако процесс трансформации бизнеса требует тщательного анализа ситуации и помощи специалистов.

В RedSys полагают, что основа эффективности — это гибкий подход к производственным процессам, или как сейчас принято говорить, «to be agile». Есть принцип четырех «П»: процесс, проект, продукт и персонал, где процесс зависит от масштаба проекта, сложности продукта и опытности команды. Более того процесс должен меняться во времени, поскольку проект, продукт и персонал изменяются в ходе проекта. Цифровая трансформация — сложная и масштабная задача, поэтому не стоит пытаться «наступать широким фронтом».

Сергей Архипенков поясняет: «Эффективный процесс цифровой трансформации должен быть итеративным и инкрементальным. Это означает, что на каждом его этапе мы выбираем наиболее значимую и приоритетную стратегическую цель, анализируем имеющиеся проблемы и новые возможности, планируем задачи, реализуем короткие проекты и усваиваем «полученные уроки». На каждом этапе мы внедряем в эксплуатацию новую часть будущей информационной системы с наиболее востребованным бизнесом подмножеством функциональности».

Нет резона отказываться от цифровой трансформации, так как она повышает конкурентоспособность бизнеса и улучшает опыт общения с клиентами. Процесс этого перехода должен проходить под строгим контролем специалистов, которые не только знают особенности перехода, но и могут предсказать возникновение возможных проблем.

По данным исследовательской компании IDC, мировые затраты на технологии цифровой трансформации достигнут $1,2 трлн в 2017 г., увеличившись на 17,8% по сравнению с 2016 годом. К 2020 г. расходы на цифровое преобразование достигнут $2 трлн.

